Украинские дроны поразили нефте и газоперерабатывающий заводы в двух областях РФ: источник

Российский НПЗ (Иллюстративное фото: пропагандистские медиа РФ)

Дроны Службы безопасности Украины и Сил специальных операций в ночь на 3 февраля поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий и Астраханский газоперерабатывающий заводы. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.

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Оба поврежденных объекта являются крупными поставщиками горючего для российской армии, отметил собеседник. Волгоградский НПЗ перерабатывает почти 6% нефти в России, а Астраханский ГПЗ – один из основных энергетических объектов, ежегодно обрабатывающий 12 млрд газового конденсата.

По информации СБУ, на Волгоградском заводе дроны атаковали факельное хозяйство, установки первичной переработки №2 и №3, а также технологические установки №20 и №21.

На Астраханском ГПЗ поврежден комплекс переработки газового конденсата, возник пожар, и завод приостановил работу, эвакуировав работников.

В ночь на 29 января 2025 года четыре из четырех дронов ГУР достигли целей: были серьезно повреждены НПЗ в Кстово.

В ночь на 31 января Украина поразила завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", который входит в десятку крупнейших НПЗ России.