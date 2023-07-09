Українці не жадібні, однієї перемоги нам вистачить - Зеленський

У відповідь на те, що Україна нібито просить надто велику військову допомогу, варто зауважити, що українці ніколи не відрізнялися "надмірними апетитами" і їм достатньо буде лише однієї перемоги у війні. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABCnews.

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У відповідь на запитання щодо його думки про американців, які вважають, що США вже "досить допомогли Україні", Зеленський сказав, що чудово розуміє людей, які так говорять.

"Я з повагою ставлюся до тих, хто каже, що ви (США. - Ред) зробили "достатньо". Повірте мені, незважаючи ні на що, я вдячний за допомогу. А щодо слова "достатньо", - ну, ми, українці не відрізняємося надмірними апетитами. Однієї перемоги у війні для нас буде достатньо", - сказав президент.

Зеленський також прокоментував заяву колишнього президента США Дональда Трампа про те, що той "припинив би війну за 24 години", нагадавши, що під час президентства Трампа війна Росії проти України вже йшла, але Трамп чомусь не скористався своїми талантами, щоби її "припинити".

"Мабуть, він мав якісь інші пріоритети", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що якщо ігнорувати інтереси та права України, то Байден міг би закінчити війну навіть за п'ять хвилин, якщо б він погодився на всі вимоги Путіна.

"Тільки б ми на таке не погодилися", - сказав Зеленський.

Він також висловив сподівання, що Україна за будь-яких підсумків майбутніх президентських виборів у США збереже двопартійну підтримку в обох палатах Конгресу США.

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