Украинцы не жадные, одной победы нам хватит - Зеленский

В ответ на то, что Украина якобы просит о слишком большой военной помощи, стоит заметить, что украинцы никогда не отличались "чрезмерными аппетитами" и им достаточно будет всего одной победы в войне. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью ABCnews.

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В ответ на вопрос о его мнении об американцах, которые считают, что США уже "достаточно помогли Украине", Зеленский сказал, что отлично понимает людей, которые так говорят.

"Я с уважением отношусь к тем, кто говорит, что вы (США. - Ред) сделали "достаточно". Поверьте мне, несмотря ни на что, я благодарен за помощь. А что касается слова "достаточно", - ну, мы, украинцы, не отличаемся чрезмерными аппетитами. Одной победы в войне для нас будет достаточно", - сказал президент.

Зеленский также прокомментировал заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что тот "прекратил бы войну за 24 часа", напомнив, что во время президентства Трампа война России против Украины уже шла, но Трамп почему-то не воспользовался своими талантами, чтобы ее "прекратить".

"Должно быть, у него были какие-то другие приоритеты", - сказал Зеленский.

Он также заметил, что если игнорировать интересы и права Украины, то Байден мог бы закончить войну даже "за пять минут", если бы согласился на все требования Путина.

"Только вот мы бы на такое не согласились", - сказал Зеленский.

Он также выразил надежду на то, что Украина при любых итогах будущих президентских выборов в США сохранит двухпартийную поддержку в обеих палатах Конгресса США.

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