"Усе ще в морі". Що зараз з українськими моряками з арештованого США судна під прапором Росії

Фото операції з захоплення танкера Bella 1 (судно на фоні): US EUROPEAN COMMAND / EPA

Українські громадяни із заарештованого американцями 7 січня "тіньового" танкера Bella 1 (Marinera), що йшов із Венесуели під прапором РФ, усе ще перебувають у морі. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомило посольство України у Сполучених Штатах.

"Станом на сьогодні [13 січня] ситуація щодо моряків виглядає так. Серед членів екіпажу судна Bella 1 перебувають 17 громадян України. Цю інформацію посольству підтвердив Державний департамент США. Судно наразі все ще знаходиться в морі", – розповіли у дипмісії.

Посольство зауважило, що перебуває у "постійному контакті" з усіма залученими федеральними відомствами Штатів, а також з відповідними міністерствами й органами в Україні, щоб відстежувати розвиток ситуації та забезпечувати належний обмін даними у цій справі.

Дипломати зазначили, що посольство скерувало американській стороні офіційну ноту з проханням повідомити про правовий і процесуальний статус цих українських моряків, а також забезпечити невідкладний консульський доступ до цих громадян після прибуття танкера до американського порту.

Очікується, що будь-які процесуальні дії щодо членів екіпажу будуть проводитися після того, як судно буде ескортовано (супроводжено) до США.

"Українська сторона працює над залученням усіх наявних міжнародно-правових механізмів для захисту прав та інтересів громадян України", – додали у дипмісії.

Після того як 7 січня Bella 1 було затримано, речниця адміністрації президента США Керолайн Лівітт заявила, що члени екіпажу танкера також підпадають під судове переслідування.

Через два дні прессекретарка кремлівської дипломатії Марія Захарова стверджувала, що глава США Дональд Трамп нібито ухвалив рішення про звільнення двох громадян РФ з цього судна.