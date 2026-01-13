"Все еще в море". Что сейчас с украинскими моряками с арестованного США судна под флагом России

Посольство в США прокомментировало ситуацию с украинскими гражданами с задержанного американцами судна "теневого флота"

Фото операции по захвату танкера Bella 1 (судно на фоне): US EUROPEAN COMMAND / EPA

Украинские граждане с арестованного американцами 7 января "теневого" танкера Bella 1 (Marinera), шедшего из Венесуэлы под флагом РФ, все еще находятся в море. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщило посольство Украины в Соединенных Штатах.

"По состоянию на сегодня [13 января] ситуация по морякам выглядит следующим образом. Среди членов экипажа судна Bella 1 находятся 17 граждан Украины. Эту информацию посольству подтвердил Государственный департамент США. Судно сейчас все еще находится в море", – рассказали в дипмиссии.

Посольство отметило, что находится в "постоянном контакте" со всеми привлеченными федеральными ведомствами Штатов, а также с соответствующими министерствами и органами в Украине, чтобы отслеживать развитие ситуации и обеспечивать надлежащий обмен данными в этом деле.

Дипломаты отметили, что посольство направило американской стороне официальную ноту с просьбой сообщить о правовом и процессуальном статусе этих украинских моряков, а также обеспечить безотлагательный консульский доступ к этим гражданам после прибытия танкера в американский порт.

Ожидается, что любые процессуальные действия в отношении членов экипажа будут проводиться после того, как судно будет эскортировано (сопровождено) в США.

"Украинская сторона работает над привлечением всех имеющихся международно-правовых механизмов для защиты прав и интересов граждан Украины", – добавили в дипмиссии.

После того как 7 января Bella 1 была задержана, спикер администрации президента США Кэролайн Ливитт заявила, что члены экипажа танкера также подпадают под судебное преследование.

Через два дня пресс-секретарь кремлевской дипломатии Мария Захарова утверждала, что глава США Дональд Трамп якобы принял решение об освобождении двух граждан РФ с этого судна.