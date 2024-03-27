Успенський собор у Каневі: суд зобов'язав УПЦ МП повернути у власність держави ще одну пам'ятку

В ОГП зазначили, що прокурори в суді довели незаконність передання будівлі Успенського собору

Успенський (Георгіївський) собор у Каневі (Фото: Вікіпедія)

Суд зобов'язав Київську митрополію УПЦ (МП) повернути в державну власність Успенський (Георгіївський) собор XII століття в Каневі Черкаської області, який є об'єктом культурної спадщини національного значення. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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За даними правоохоронців, виконавчий комітет Канівської міської ради у 2003 році надав дозвіл УПЦ (МП) оформити право власності на пам’ятку, що стало підставою для реєстрації права колективної власності.

В ОГП зазначили, що прокурори в суді довели незаконність передання будівлі Успенського собору. Правоохоронці зазначили, що законодавством встановлено пряму заборону відчуження пам'яток культурної спадщини, які перебувають у державній власності.

Суд визнав незаконними та скасував рішення виконкому Канівської міськради, свідоцтво про право власності на будівлю за УПЦ (МП), а також скасував державну реєстрацію речового права на об’єкт культурної спадщини національного значення.

Орієнтовна вартість будівлі собору становить понад 8,5 млн гривень.

5 січня 2023 року Мінкульт повідомив, що завершено передання Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської лаври від УПЦ МП у користування держави.

29 березня з УПЦ МП розірвали договір про оренду Нижньої лаври. На початку квітня там почала роботу комісія Мінкульту щодо передання державі 79 корпусів, які були у користуванні УПЦ, а в червні комісія МКІП завершила перевірки будівель на території Києво-Печерської лаври. Тоді від УПЦ вимагали звільнити приміщення.

10 серпня Господарський суд Києва зобов'язав УПЦ МП повернути національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" 79 об'єктів із Нижньої лаври. А 9 серпня цей же суд за іншою справою визнав законним розірвання договору безоплатного користування майном лаври. Підставою для розірвання стала низка порушень, встановлених під час перевірки комісією МКІП та заповідником.

А у вересні комісія Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" повернула в державне користування ще два корпуси, які розміщені на території Нижньої лаври.

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