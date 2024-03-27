Успенский собор в Каневе: суд обязал УПЦ МП вернуть государству еще один объект

В ОГП отметили, что прокуроры в суде доказали незаконность передачи здания Успенского собора

Успенский (Георгиевский) собор в Каневе (Фото: Википедия)

Суд обязал Киевскую митрополию УПЦ (МП) вернуть в государственную собственность Успенский (Георгиевский) собор XII века в Каневе Черкасской области, являющийся объектом культурного наследия национального значения. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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По данным правоохранителей, исполнительный комитет Каневского городского совета в 2003 году предоставил разрешение УПЦ (МП) оформить право собственности на памятник, что стало основанием для регистрации права коллективной собственности.

В ОГП отметили, что прокуроры в суде доказали незаконность передачи здания Успенского собора. Правоохранители отметили, что законодательством установлен прямой запрет отчуждения памятников культурного наследия, находящихся в государственной собственности.

Суд признал незаконными и отменил решение исполкома Каневского горсовета, свидетельство о праве собственности на здание за УПЦ (МП), а также отменил государственную регистрацию вещного права на объект культурного наследия национального значения.

Ориентировочная стоимость здания собора составляет более 8,5 млн гривен.

5 января 2023 года Минкульт сообщил, что завершена передача Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры от УПЦ МП в пользование государства.

29 марта с УПЦ МП расторгли договор об аренде Нижней лавры. В начале апреля там начала работу комиссия Минкульта по передаче государству 79 корпусов, бывших в пользовании УПЦ, а в июне комиссия МКИП завершила проверки зданий на территории Киево-Печерской лавры. Тогда от УПЦ потребовали освободить помещение.

10 августа Хозяйственный суд Киева обязал УПЦ МП вернуть национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" 79 объектов из Нижней лавры. А 9 августа этот же суд по другому делу признал законным расторжение договора безвозмездного пользования имуществом лавры. Основанием для расторжения послужил ряд нарушений, установленных во время проверки комиссией МКИП и заповедником.

А в сентябре комиссия Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" вернула в государственное пользование еще два корпуса, расположенных на территории Нижней лавры.

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