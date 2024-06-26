В AppStore вийшла гра про перепливання Тиси – прикордонники відреагували

Раніше в ДПСУ повідомляли, що з початку повномасштабної війни 34 особи загинули у Тисі під час намагань перетнути кордон

Тиса (Фото: Вікіпедія)

На платформі мобільних застосунків AppStore з'явилася мобільна гра, у якій персонажу треба перепливти Тису. У Державній прикордонній службі відреагували на такий застосунок.

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У ДПСУ кажуть: грати в ігри – нормально, однак перепливати Тису – ні.

Фото: скриншот з гри

Перепливання прикордонної річки Тиси – один зі способів незаконного перетину українського кордону, яким, зокрема, користуються ті, хто хоче ухилитися від військової служби.

У травні прикордонники повідомляли, що загалом із початку повномасштабної війни 34 особи загинули у Тисі під час намагань перетнути українсько-румунський кордон.

9 червня 2024 року речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що після набуття чинності з 18 травня закону про мобілізацію в Україні й надалі фіксуються спроби незаконного перетину кордону, проте їхня кількість різко не підскочила.

21 червня на Закарпатті прикордонники затримали перевізника та групи чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон – у цьому їм мали допомогти підлітки.

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