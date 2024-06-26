В AppStore вышла игра о переплытии Тисы – пограничники отреагировали

Ранее в ГПСУ сообщали, что с начала полномасштабной войны 34 человека погибли в Тисе во время попыток пересечь границу

Тиса (Фото: Википедия)

На платформе мобильных приложений AppStore появилась мобильная игра, в которой персонажу нужно переплыть Тису. В Государственной пограничной службе отреагировали на такое приложение.

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В ГПСУ говорят: играть в игры – нормально, однако переплывать Тису – нет.

Фото: скриншот с игры

Переплытие пограничной реки Тисы – один из способов незаконного пересечения украинской границы, которым, в частности, пользуются те, кто хочет уклониться от военной службы.

В мае пограничники сообщали, что всего с начала полномасштабной войны 34 человека погибли в Тисе во время попыток пересечь украинско-румынскую границу.

9 июня 2024 года спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что после вступления в силу с 18 мая закона о мобилизации в Украине и далее фиксируются попытки незаконного пересечения границы, однако их количество резко не подскочило.

21 июня на Закарпатье пограничники задержали перевозчика и группы мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу – в этом им должны были помочь подростки.

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