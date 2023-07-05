У Білорусі помер міністр транспорту Авраменко. Це друга смерть соратника Лукашенка за рік

У Білорусі помер міністр транспорту та комунікацій Олексій Авраменко, йому було 46 років. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні режиму диктатора Олександра Лукашенка.

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Білоруси пишуть, що Авраменко "швидко" помер 4 липня на 47-му році життя.

Причина смерті не називається.

З липня 2013 року він обіймав посаду заступника міністра транспорту та комунікацій Білорусі, з 3 березня 2016 року — посаду першого заступника. З січня 2019 року Авраменка було призначено міністром.

Зазначимо, це вже друга смерть високопосадовця режиму Лукашенка за останній рік — у листопаді 2022 року за невідомих обставин помер міністр закордонних справ Володимир Макей.

Білоруське видання Наша Ніва припускало, що Макей міг накласти на себе руки.

25 березня 2023 року російський диктатор Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Великої Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

9 червня Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі у липні, коли будуть готові сховища для неї, писало Reuters.

14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.

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