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У Білорусі помер міністр транспорту Авраменко. Це друга смерть соратника Лукашенка за рік

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 09:56
У Білорусі помер міністр транспорту Авраменко. Це друга смерть соратника Лукашенка за рік - Фото
Олексій Авраменко (Фото: ресурс окупантів)

У Білорусі помер міністр транспорту та комунікацій Олексій Авраменко, йому було 46 років. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні режиму диктатора Олександра Лукашенка.

Білоруси пишуть, що Авраменко "швидко" помер 4 липня на 47-му році життя.

Причина смерті не називається.

З липня 2013 року він обіймав посаду заступника міністра транспорту та комунікацій Білорусі, з 3 березня 2016 року — посаду першого заступника. З січня 2019 року Авраменка було призначено міністром.

Зазначимо, це вже друга смерть високопосадовця режиму Лукашенка за останній рік — у листопаді 2022 року за невідомих обставин помер міністр закордонних справ Володимир Макей.

Білоруське видання Наша Ніва припускало, що Макей міг накласти на себе руки.

  • 25 березня 2023 року російський диктатор Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Великої Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
  • 9 червня Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі у липні, коли будуть готові сховища для неї, писало Reuters.
  • 14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.

Читайте також: Лукашенку принесли ядерну бомбу у валізці

Дмитро Гриниченко
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БІЛОРУСЬОлександр лукашенкоМінськвійнаОлексій Авраменко
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