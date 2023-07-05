У Білорусі помер міністр транспорту Авраменко. Це друга смерть соратника Лукашенка за рік
У Білорусі помер міністр транспорту та комунікацій Олексій Авраменко, йому було 46 років. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні режиму диктатора Олександра Лукашенка.
Білоруси пишуть, що Авраменко "швидко" помер 4 липня на 47-му році життя.
Причина смерті не називається.
З липня 2013 року він обіймав посаду заступника міністра транспорту та комунікацій Білорусі, з 3 березня 2016 року — посаду першого заступника. З січня 2019 року Авраменка було призначено міністром.
Зазначимо, це вже друга смерть високопосадовця режиму Лукашенка за останній рік — у листопаді 2022 року за невідомих обставин помер міністр закордонних справ Володимир Макей.
Білоруське видання Наша Ніва припускало, що Макей міг накласти на себе руки.
- 25 березня 2023 року російський диктатор Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Великої Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
- 9 червня Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі у липні, коли будуть готові сховища для неї, писало Reuters.
- 14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.
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