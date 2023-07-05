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В Беларуси умер министр транспорта Авраменко. Это вторая смерть соратника Лукашенко за год

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 09:56
В Беларуси умер министр транспорта Авраменко. Это вторая смерть соратника Лукашенко за год - Фото
Алексей Авраменко (Фото: ресурс оккупантов)

В Беларуси умер министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, ему было 46 лет. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, которые подконтрольны режиму диктатора Александра Лукашенко.

Беларусы пишут, что Авраменко "скоропостижно" скончался 4 июля на 47-м году жизни.

Причина смерти не называется. 

С июля 2013 года он занимал пост заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси, с 3 марта 2016 года — пост первого заместителя. С января 2019 года Авраменко был назначен министром. 

Отметим, это уже вторая смерть высокопоставленного чиновника режима Лукашенко за последний год — в ноябре 2022 года при неизвестных обстоятельствах умер министр иностранных дел Владимир Макей.

Беларуское издание Наша Ніва предполагало, что Макей мог наложить на себя руки. 

  • 25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • 9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters.
  • 14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать первое тактическое ядерное оружие из России. 

Читайте также: Лукашенко принесли ядерную бомбу в чемоданчике 

Дмитрий Гриниченко
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Алексей Авраменковойнабеларусьалександр лукашенкоминск
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