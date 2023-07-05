В Беларуси умер министр транспорта Авраменко. Это вторая смерть соратника Лукашенко за год

В Беларуси умер министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, ему было 46 лет. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, которые подконтрольны режиму диктатора Александра Лукашенко.

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Беларусы пишут, что Авраменко "скоропостижно" скончался 4 июля на 47-м году жизни.

Причина смерти не называется.

С июля 2013 года он занимал пост заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси, с 3 марта 2016 года — пост первого заместителя. С января 2019 года Авраменко был назначен министром.

Отметим, это уже вторая смерть высокопоставленного чиновника режима Лукашенко за последний год — в ноябре 2022 года при неизвестных обстоятельствах умер министр иностранных дел Владимир Макей.

Беларуское издание Наша Ніва предполагало, что Макей мог наложить на себя руки.

25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters.

14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.

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