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Смерть главы МИД Беларуси Макея, вероятно, была самоубийством – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2023, 23:43
Смерть главы МИД Беларуси Макея, вероятно, была самоубийством – СМИ - Фото
Владимир Макей (Фото - Белта)

Смерть главы МИД Беларуси Владимира Макея, вероятно, была самоубийством. Об этом сообщает беларуское издание Наша Ніва.

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Издание со ссылкой на четыре не связанных друг с другом источника, которые работают в областях медицины и госуправления, сообщило, что Макей с высокой вероятностью покончил с собой.

Сообщение о кончине Макея появилось 26 ноября 2022 года, причины смерти поначалу не оглашались. Наша ніва напоминает, что официальные СМИ режима диктатора Александра Лукашенко поначалу вообще никак не выделяли это событие, хотя Макей был одним из ключевых правительственных чиновников. Необычным было и то, что на похороны Макея не приехал его российский коллега Сергей Лавров.

Издание считает, что Макей в последние месяцы жизни глубоко переживал безусловное крушение политического курса, которому он следовал, и его состояние усугубляли проблемы личного характера. Также, по некоторым свидетельствам, Макей знал, что Лукашенко ищет для него замену.   

В феврале 2022 года, перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, Макей заявлял, что после российско-беларуских учений "ни одного военнослужащего РФ, ни одной единицы боевой техники" якобы не останется на территории Беларуси, и напомнил о заверениях Беларуси, что "никто не собирается нападать". Возможно, Макей посчитал, что российское вторжение сделало это его заявление крупнейшим профессиональным провалом как дипломата.     

  • 13 февраля 2023 года Канада и Франция призвали своих граждан срочно покинуть территорию Беларуси. Некоторые пользователи в соцсетях истолковали это как опосредованный признак, что вскоре Беларусь может быть втянута в войну против Украины более непосредственно, чем прежде.
  • 17 февраля Зеленский предостерег Лукашенко от вторжения армии Беларуси, предупредив: "Все, кто придет на нашу землю, точно не вернутся".

Читайте также: Дуда: Открытое вступление Беларуси в войну против Украины – конец для режима Лукашенко

Сергій Бережний
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владимир макей беларусь самоубийство
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