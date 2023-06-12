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У Бєлгородській області зійшов з рейок потяг. Росіяни кажуть: атакований дронами – фото

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 12:53
У Бєлгородській області зійшов з рейок потяг. Росіяни кажуть: атакований дронами – фото - Фото
Фото: ресурси окупантів

Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що у Бєлгородській області зійшов із рейок потяг через атаку двох безпілотників.

Як зазначається, вантажний потяг, який прямував на підприємство, зійшов із рейок увечері 10 червня на перегоні Хлевище – Бірюч.

За словами машиніста поїзда Ліски – Старий Оскол, близько 22:00 локомотив нібито був атакований дронами-камікадзе. Один з них вибухнув перед локомотивом, а другий влучив у хвостову частину.

Внаслідок атаки перекинулося 15 порожніх вагонів.

Повідомляється, що були пошкоджені залізничне полотно та контактні опори. Російські пропагандисти пишуть, що потужність вибухових пристроїв була від 2 до 5 кг у тротиловому еквіваленті.

Перевірити достовірність цієї інформації неможливо.

У Бєлгородській області зійшов з рейок потяг. Росіяни кажуть: атакований дронами – фото

У Бєлгородській області зійшов з рейок потяг. Росіяни кажуть: атакований дронами – фото

У Бєлгородській області зійшов з рейок потяг. Росіяни кажуть: атакований дронами – фото

У Бєлгородській області зійшов з рейок потяг. Росіяни кажуть: атакований дронами – фото

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Наталія Медведєва
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дронбєлгородська область
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