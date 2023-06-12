В Белгородской области сошел с рельсов поезд. Россияне говорят: атакован дронами – фото

Российские пропагандистские ресурсы сообщают, что в Белгородской области сошел с рельсов поезд из-за атаки двух беспилотников.

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Как отмечается, грузовой поезд, который следовал на предприятие, сошел с рельсов вечером 10 июня на перегоне Хлевище – Бирюч.

По словам машиниста поезда Лиски – Старый Оскол около 22:00 локомотив якобы был атакован дронами-камикадзе. Один из них взорвался перед локомотивом, а второй попал в хвостовую часть.

В результате атаки перевернулось 15 пустых вагонов.

Сообщается, что были повреждены железнодорожное полотно и контактные опоры. Российские пропагандисты пишут, что мощность взрывных устройств была от 2 до 5 кг в тротиловом эквиваленте.

Проверить достоверность этой информации не представляется возможным.

30 мая 2023 года Москву атаковали беспилотники.

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