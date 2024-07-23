В Естонії новий уряд на чолі з Крістеном Міхалом. Зеленський привітав новопризначеного прем'єра

Зеленський розповів, що Міхал запевнив його у збереженні підтримки України на шляху до Європейського Союзу та НАТО

Крістен Міхал (Фото: EPA/VALDA KALNINA)

23 липня Кабінет міністрів нового премʼєра Естонії Крістена Міхала склав присягу на позачерговому засіданні парламенту. Президент Володимир Зеленський провів розмову із новопризначеним прем'єром і побажав наснаги в роботі.

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Зеленський розповів, що Міхал запевнив його у збереженні підтримки на шляху до Європейського Союзу та НАТО.

Лідери обговорили продовження співпраці, зокрема між оборонними компаніями, а також домовилися зустрітися за першої нагоди.

За даними естонського видання ERR, до складу уряду Міхала, який є вже 54-м складом естонської влади увійшли 14 міністрів разом із премʼєр-міністром. Серед них — міністр закордонних справ Маргус Цахкна та міністр оборони Ханно Певкур.

Перше засідання нового Кабінету міністрів Естонії відбудеться 25 липня.