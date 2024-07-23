В Эстонии новое правительство во главе с Михалом. Зеленский поздравил нового премьера

Зеленский рассказал, что Михал заверил его в сохранении поддержки Украины на пути в Европейский Союз и НАТО

Кристен Михал (Фото: EPA/VALDA KALNINA)

23 июля Кабинет министров нового премьера Эстонии Кристена Михала принял присягу на внеочередном заседании парламента. Президент Владимир Зеленский провел разговор с новоназначенным премьером и пожелал сил в работе.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Зеленский рассказал, что Михал заверил его в сохранении поддержки на пути в Европейский Союз и НАТО.

Лидеры обсудили продолжение сотрудничества, в том числе между оборонными компаниями, а также договорились встретиться при первом случае.

По данным эстонского издания ERR, в состав правительства Михала, которое является уже 54-м составом эстонских властей, вошли 14 министров вместе с премьер-министром. Среди них – министр иностранных дел Маргус Цахкна и министр обороны Ханно Певкур.

Первое заседание нового Кабинета министров Эстонии состоится 25 июля.