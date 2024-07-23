В Эстонии новое правительство во главе с Михалом. Зеленский поздравил нового премьера
23 июля Кабинет министров нового премьера Эстонии Кристена Михала принял присягу на внеочередном заседании парламента. Президент Владимир Зеленский провел разговор с новоназначенным премьером и пожелал сил в работе.
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Зеленский рассказал, что Михал заверил его в сохранении поддержки на пути в Европейский Союз и НАТО.
Лидеры обсудили продолжение сотрудничества, в том числе между оборонными компаниями, а также договорились встретиться при первом случае.
По данным эстонского издания ERR, в состав правительства Михала, которое является уже 54-м составом эстонских властей, вошли 14 министров вместе с премьер-министром. Среди них – министр иностранных дел Маргус Цахкна и министр обороны Ханно Певкур.
Первое заседание нового Кабинета министров Эстонии состоится 25 июля.
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