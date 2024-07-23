В Эстонии новое правительство во главе с Михалом. Зеленский поздравил нового премьера
Кристен Михал (Фото: EPA/VALDA KALNINA)

23 июля Кабинет министров нового премьера Эстонии Кристена Михала принял присягу на внеочередном заседании парламента. Президент Владимир Зеленский провел разговор с новоназначенным премьером и пожелал сил в работе.

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Зеленский рассказал, что Михал заверил его в сохранении поддержки на пути в Европейский Союз и НАТО.

Лидеры обсудили продолжение сотрудничества, в том числе между оборонными компаниями, а также договорились встретиться при первом случае.

По данным эстонского издания ERR, в состав правительства Михала, которое является уже 54-м составом эстонских властей, вошли 14 министров вместе с премьер-министром. Среди них – министр иностранных дел Маргус Цахкна и министр обороны Ханно Певкур.

Первое заседание нового Кабинета министров Эстонии состоится 25 июля.

  • 12 июня Politico писало, что Каллас может занять кресло верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности (в настоящее время пост занимает Боррель).
  • 28 июня Европейский совет утвердил Каллас на этом посту. За ее кандидатуру должен еще проголосовать Европарламент.
  • В понедельник, 15 июля, премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала президенту страны Алару Карису заявление об отставке ее правительства.
Владимир ЗеленскийэстонияКристен Михал