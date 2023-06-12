RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Харкові завкафедри університету ДСНС підозрюють у вбивстві студентів через необережність

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 13:28
У Харкові завкафедри університету ДСНС підозрюють у вбивстві студентів через необережність - Фото
Фото: Харківська прокуратура

Завідувачу кафедри однієї з харківських установ вищої освіти повідомили про підозру у вбивстві через необережність – після загибелі двох студентів-рятувальників. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокуратура не називає виш, але раніше повідомлялося, що студенти загинули у Національному університеті цивільного захисту.

Як зазначається, за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру керівнику кафедри вишу за фактом вбивства двох осіб, скоєного через необережність.

Досудове розслідування встановило, що в Харківському районі 31 травня загинули двоє курсантів-рятувальників 22 та 21 років. Це сталося у приміщенні гуртожитку, де живуть та навчаються курсанти.

Смерть студентів настала внаслідок вибуху артилерійського снаряда калібром 152 мм. Ще один 20-річний курсант отримав поранення.

Слідство встановило, що завідувач кафедри приніс до навчального корпусу снаряд та залишив його в одному з приміщень, де перебували курсанти.

Згодом підозрюваний дав студентам вказівку розібрати цей боєприпас строком до 6 червня.

Прокуратура показала фотографії наслідків вибуху у гуртожитку.

У Харкові завкафедри університету ДСНС підозрюють у вбивстві студентів через необережність

У Харкові завкафедри університету ДСНС підозрюють у вбивстві студентів через необережність

У Харкові завкафедри університету ДСНС підозрюють у вбивстві студентів через необережність

У Харкові завкафедри університету ДСНС підозрюють у вбивстві студентів через необережність
  • 19 березня у Чернігівській області у навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинули четверо військовослужбовців.

Читайте також: У Києві п'яний суддя Тандир збив на смерть 23-річного нацгвардійця на блокпосту.

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
дснссмертьвбивствостуденткурсант
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 