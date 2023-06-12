У Харкові завкафедри університету ДСНС підозрюють у вбивстві студентів через необережність

Завідувачу кафедри однієї з харківських установ вищої освіти повідомили про підозру у вбивстві через необережність – після загибелі двох студентів-рятувальників. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Прокуратура не називає виш, але раніше повідомлялося, що студенти загинули у Національному університеті цивільного захисту.

Як зазначається, за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру керівнику кафедри вишу за фактом вбивства двох осіб, скоєного через необережність.

Досудове розслідування встановило, що в Харківському районі 31 травня загинули двоє курсантів-рятувальників 22 та 21 років. Це сталося у приміщенні гуртожитку, де живуть та навчаються курсанти.

Смерть студентів настала внаслідок вибуху артилерійського снаряда калібром 152 мм. Ще один 20-річний курсант отримав поранення.

Слідство встановило, що завідувач кафедри приніс до навчального корпусу снаряд та залишив його в одному з приміщень, де перебували курсанти.

Згодом підозрюваний дав студентам вказівку розібрати цей боєприпас строком до 6 червня.

Прокуратура показала фотографії наслідків вибуху у гуртожитку.

19 березня у Чернігівській області у навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинули четверо військовослужбовців.

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