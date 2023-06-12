В Харькове завкафедрой университета ГСЧС подозревают в гибели студентов по неосторожности
Заведующему кафедрой одного из харьковских учреждений высшего образования сообщили о подозрении в убийстве по неосторожности – из-за гибели двух студентов-спасателей. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Прокуратура не называет вуз, но ранее сообщалось, что студенты погибли в Национальном университете гражданской защиты.
Как отмечается, при процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении руководителю кафедры вуза по факту убийства двух лиц, совершенного по неосторожности.
Досудебное расследование установило, что в Харьковском районе 31 мая погибли два курсанта-спасателя 22 и 21 лет. Это произошло в помещении общежития, где живут и учатся курсанты.
Смерть студентов наступила в результате взрыва артиллерийского снаряда калибром 152 мм. Еще один 20-летний курсант получил ранения.
Следствие установило, что заведующий кафедрой принес в учебный корпус снаряд и оставил его в одном из помещений, где находились курсанты.
Впоследствии подозреваемый дал студентам указание разобрать этот боеприпас до 6 июня.
Прокуратура показала фотографии последствий взрыва в общежитии.
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