В Харькове завкафедрой университета ГСЧС подозревают в гибели студентов по неосторожности

Заведующему кафедрой одного из харьковских учреждений высшего образования сообщили о подозрении в убийстве по неосторожности – из-за гибели двух студентов-спасателей. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Прокуратура не называет вуз, но ранее сообщалось, что студенты погибли в Национальном университете гражданской защиты.

Как отмечается, при процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении руководителю кафедры вуза по факту убийства двух лиц, совершенного по неосторожности.

Досудебное расследование установило, что в Харьковском районе 31 мая погибли два курсанта-спасателя 22 и 21 лет. Это произошло в помещении общежития, где живут и учатся курсанты.

Смерть студентов наступила в результате взрыва артиллерийского снаряда калибром 152 мм. Еще один 20-летний курсант получил ранения.

Следствие установило, что заведующий кафедрой принес в учебный корпус снаряд и оставил его в одном из помещений, где находились курсанты.

Впоследствии подозреваемый дал студентам указание разобрать этот боеприпас до 6 июня.

Прокуратура показала фотографии последствий взрыва в общежитии.

19 марта в Черниговской области в учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли четверо военнослужащих.

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