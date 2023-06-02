На Харківщині на невідомому вибуховому пристрої підірвалася сім’я з трьома дітьми

2 червня, близько 12:00, на ґрунтовій дорозі в Богодухівському районі Харківщини на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль, в якому їхала сім'я з трьома дітьми. Про це повідомляє ДСНС.

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37-річна жінка загинула на місці. Чоловік, дві дівчинки 12 та 15 років, а також 12-річний хлопчик зазнали важких поранень. Усі постраждалі госпіталізовані до лікарні.

У ДСНС нагадали жителям деокупованих територій щодо необхідності завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Рятувальники просять рухатися лише перевіреними шляхами.

Австрія профінансує придбання для України обладнання для розмінування на 2 млн євро.

31 травня президент Володимир Зеленський провів зустріч з американським актором Мішею Коллінзом, який відвідав Київ. Актор став амбасадором фандрейзингової платформи United24 у напрямі "Гуманітарне розмінування".

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