RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

На Харківщині на невідомому вибуховому пристрої підірвалася сім’я з трьома дітьми

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 18:12
На Харківщині на невідомому вибуховому пристрої підірвалася сім’я з трьома дітьми - Фото
Обережно, міни (Фото - Telegram Мінреінтеграції)

2 червня, близько 12:00, на ґрунтовій дорозі в Богодухівському районі Харківщини на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль, в якому їхала сім'я з трьома дітьми. Про це повідомляє ДСНС.

37-річна жінка загинула на місці. Чоловік, дві дівчинки 12 та 15 років, а також 12-річний хлопчик зазнали важких поранень. Усі постраждалі госпіталізовані до лікарні.

У ДСНС нагадали жителям деокупованих територій щодо необхідності завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Рятувальники просять рухатися лише перевіреними шляхами.

  • Австрія профінансує придбання для України обладнання для розмінування на 2 млн євро. 
  • 31 травня президент Володимир Зеленський провів зустріч з американським актором Мішею Коллінзом, який відвідав Київ. Актор став амбасадором фандрейзингової платформи United24 у напрямі "Гуманітарне розмінування".
Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
розмінування
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 