На Харківщині на невідомому вибуховому пристрої підірвалася сім’я з трьома дітьми
02.06.2023, 18:12
Обережно, міни (Фото - Telegram Мінреінтеграції)
2 червня, близько 12:00, на ґрунтовій дорозі в Богодухівському районі Харківщини на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль, в якому їхала сім'я з трьома дітьми. Про це повідомляє ДСНС.
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37-річна жінка загинула на місці. Чоловік, дві дівчинки 12 та 15 років, а також 12-річний хлопчик зазнали важких поранень. Усі постраждалі госпіталізовані до лікарні.
У ДСНС нагадали жителям деокупованих територій щодо необхідності завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Рятувальники просять рухатися лише перевіреними шляхами.
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