В Харьковской области на неизвестном устройстве подорвалась семья с тремя детьми
02.06.2023, 18:12
Осторожно, мины (Фото - Telegram Минреинтеграции)
2 июня, около 12:00, на грунтовой дороге в Богодуховском районе Харьковской области на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми. Об этом сообщает ГСЧС.
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37-летняя женщина погибла на месте. Мужчина, две девочки 12 и 15 лет, а также 12-летний мальчик получили тяжелые ранения. Все пострадавшие госпитализированы в больницу.
В ГСЧС напомнили жителям деоккупированных территорий о необходимости всегда помнить о высокой минной опасности. Спасатели просят передвигаться только проверенными путями.
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