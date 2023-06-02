В Харьковской области на неизвестном устройстве подорвалась семья с тремя детьми

2 июня, около 12:00, на грунтовой дороге в Богодуховском районе Харьковской области на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми. Об этом сообщает ГСЧС.

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37-летняя женщина погибла на месте. Мужчина, две девочки 12 и 15 лет, а также 12-летний мальчик получили тяжелые ранения. Все пострадавшие госпитализированы в больницу.

В ГСЧС напомнили жителям деоккупированных территорий о необходимости всегда помнить о высокой минной опасности. Спасатели просят передвигаться только проверенными путями.

Австрия профинансирует покупку для Украины оборудования для разминирования на 2 млн евро.

31 мая президент Владимир Зеленский провел встречу с посетившим Киев американским актером Мишей Коллинзом. Актер стал послом фандрейзинговой платформы United24 в направлении "Гуманитарное разминирование".

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