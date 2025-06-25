В Ірані стратили трьох чоловіків за шпигунство на користь Ізраїлю

Страчених чоловіків за шпигунство Іран також звинуватив у контрабанді

Ілюстративне фото (Фото: EPA)

Іран 25 червня стратив трьох чоловіків, яких визнали винними у співпраці з ізраїльською розвідувальною службою Моссад. Про це повідомляє судове інформаційне агентство Mizan.

За даними агентства, імена страчених – Ідріс Алі, Азад Шоджай та Расул Ахмад Расул. Чоловіків також звинувачували у контрабанді обладнання, яке нібито використали під час вбивства однієї неназваної людини. Подробиць щодо вбивства немає.

"Їх заарештували та судили за співпрацю на користь сіоністського режиму. Вирок було виконано сьогодні вранці, їх повісили", – йдеться в повідомленні.

Страти відбулися в Урмії, північно-західному місті поблизу кордону з Туреччиною.

Загалом Іран від початку ізраїльських обстрілів 13 червня заарештував понад 700 людей, яких звинувачують у звʼязках з Ізраїлем, про це повідомляє The Times of Israel.

7 січня 2023 року в Ірані стратили двох учасників антиурядових демонстрацій, які спалахнули після смерті в поліційній дільниці дівчини, яка нібито не за правилами носила хіджаб.

24 червня року в Ірані заарештували громадянина Європи, якого підозрюють у шпигунстві на користь Ізраїлю.