В Иране казнили троих мужчин за шпионаж в пользу Израиля

Казненных мужчин за шпионаж Иран также обвинил в контрабанде

Иллюстративное фото (Фото: EPA)

Иран 25 июня казнил троих мужчин, которых признали виновными в сотрудничестве с израильской разведывательной службой Моссад. Об этом сообщает судебное информационное агентство Mizan.

По данным агентства, имена казненных – Идрис Али, Азад Шоджай и Расул Ахмад Расул. Мужчин также обвиняли в контрабанде оборудование, которое якобы использовали во время убийства одного неназванного человека. Подробностей об убийстве нет.

"Их арестовали и судили за сотрудничество в пользу сионистского режима. Приговор был исполнен сегодня утром, их повесили", – говорится в сообщении.

Казни произошли в Урмии, северо-западном городе вблизи границы с Турцией.

Всего Иран с начала израильских обстрелов 13 июня арестовал более 700 человек, обвиняемых в связях с Израилем, об этом сообщает The Times of Israel.

7 января 2023 года в Иране казнили двух участников антиправительственных демонстраций, вспыхнувших после смерти в полицейском участке девушки, которая якобы не по правилам носила хиджаб.

24 июня 2025 года в Иране арестован гражданин Европы, подозреваемый в шпионаже в пользу Израиля.