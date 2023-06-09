RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Київській області заборонили розважальні заходи після 21:00. Контролюватиме поліція

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 16:37
У Київській області заборонили розважальні заходи після 21:00. Контролюватиме поліція - Фото
Поліція на місці інциденту (фото - facebook.com khersonpolice)

Київська обласна військова адміністрація ухвалила рішення про часові обмеження розважальних заходів у області. Тепер всі вони мають закінчуватися до 21:00.

"На засіданні оперативного штабу КОВА ухвалили рішення про часові обмеження. Відтак на Київщині всі розважальні заходи мають закінчувати свою роботу не пізніше 21:00", – йдеться у повідомленні.

Комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00, нагадали у КОВА.

"За порушення комендантської години законом передбачена відповідальність. Обмеження не були скасовані і триватимуть до завершення дії правового режиму воєнного стану", – повідомили у військовій адміністрації.

Там наголосили, що перевірки щодо дотримання норм у регіоні будуть проводитися регулярно із залученням працівників поліції.

LIGA.net намагалася з'ясувати, про які саме розважальні заходи йдеться і чи передбачається відповідальність за їх проведення після 21:00 до 00:00, тобто до початку комендантської години, але телефон пресслужби КОВА не відповідає.

  • Раніше Українська правда опублікувала відеорозслідування про те, як чиновники відпочивають у столичних ресторанах у комендантську годину.

Читайте також: Заступник генпрокурора, якого нібито помітили вночі у ресторані, заявив, що це був не він

Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
комендантська годинакова
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 