У Київській області заборонили розважальні заходи після 21:00. Контролюватиме поліція

Київська обласна військова адміністрація ухвалила рішення про часові обмеження розважальних заходів у області. Тепер всі вони мають закінчуватися до 21:00.

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"На засіданні оперативного штабу КОВА ухвалили рішення про часові обмеження. Відтак на Київщині всі розважальні заходи мають закінчувати свою роботу не пізніше 21:00", – йдеться у повідомленні.

Комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00, нагадали у КОВА.

"За порушення комендантської години законом передбачена відповідальність. Обмеження не були скасовані і триватимуть до завершення дії правового режиму воєнного стану", – повідомили у військовій адміністрації.

Там наголосили, що перевірки щодо дотримання норм у регіоні будуть проводитися регулярно із залученням працівників поліції.

LIGA.net намагалася з'ясувати, про які саме розважальні заходи йдеться і чи передбачається відповідальність за їх проведення після 21:00 до 00:00, тобто до початку комендантської години, але телефон пресслужби КОВА не відповідає.

Раніше Українська правда опублікувала відеорозслідування про те, як чиновники відпочивають у столичних ресторанах у комендантську годину.

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