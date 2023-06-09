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В Киевской области запретили развлекательные мероприятия после 21.00

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 16:37
В Киевской области запретили развлекательные мероприятия после 21.00 - Фото
Полиция на месте инцидента (фото - facebook.com khersonpolice)

Киевская областная военная администрация приняла решение о временных ограничениях развлекательных мероприятий в области. Теперь все они должны заканчиваться до 21:00.

"На заседании оперативного штаба КОВА приняли решение о временных ограничениях. Таким образом, в Киевской области все развлекательные мероприятия должны заканчивать свою работу не позднее 21:00", – говорится в сообщении.

Комендантский час продолжает действовать с 00:00 до 5:00, напомнили в КОВА.

"За нарушение комендантского часа законом предусмотрена ответственность. Ограничения не были отменены и будут продолжаться до завершения действия правового режима военного положения", – сообщили в военной администрации.

Там подчеркнули, что проверки соблюдения норм в регионе будут проводиться регулярно с привлечением сотрудников полиции.

LIGA.net пыталась выяснить, о каких именно развлекательных мероприятиях идет речь и предусматривается ли ответственность за их проведение после 21:00 до 00:00, то есть до начала комендантского часа, но телефон пресс-службы КОВА не отвечает.

  • Ранее Украинская правда опубликовала видеорасследование о том, как чиновники отдыхают в столичных ресторанах в комендантский час.

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Вадим Ребрина
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