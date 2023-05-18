Спецпредставник КНР визнав, що "панацеї від війни не існує". Закликав усі сторони йти до миру
Після візиту до Києва спеціального представника Китаю Лі Хуея МЗС цієї країни заявило, що КНР готова "сприяти міжнародній спільноті у формуванні найбільшого спільного знаменника для врегулювання" війни РФ проти України. Про це повідомляє Reuters.
Під час візиту до Києва на початку цього тижня спецпредставник Пекіна зазначив, що немає панацеї від війни в Україні, але закликав усі сторони створити умови для мирних переговорів.
"Китай готовий сприяти міжнародній спільноті у формуванні найбільшого спільного знаменника для врегулювання української кризи, а також докладати власних зусиль для припинення бойових дій і (встановлення) припинення вогню та відновлення миру якнайшвидше", – йдеться в заяві МЗС КНР.
"Китай завжди відігравав конструктивну роль у полегшенні гуманітарної ситуації в Україні по-своєму і продовжить надавати допомогу Україні в межах своїх можливостей", – додали в у міністерстві.
Згідно з повідомленням, під час візиту представника Китаю до Києва також обговорювалися двосторонні відносини, і обидві сторони погодилися працювати над збереженням взаємної поваги та співпраці.
Обидва уряди погодилися, що нещодавня телефонна розмова між главою КНР Сі Цзіньпіном і президентом України Володимиром Зеленським визначила напрямок розвитку відносин, йдеться у заяві МЗС Китаю.
- Вчора з представником КНР зустрівся міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Глава МЗС наголосив, що Україна не пристане на жодні пропозиції, які передбачають втрату територій чи заморожування конфлікту.
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