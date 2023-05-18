В Китае рассказали о визите своего спецпредставителя в Украину

После визита в Киев специального представителя Китая Ли Хуэя МИД этой страны заявил, что КНР готова "способствовать международному сообществу в формировании крупнейшего общего знаменателя для урегулирования" войны РФ против Украины. Об этом сообщает Reuters.

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В ходе визита в Киев в начале этой недели спецпредставитель Пекина отметил, что нет панацеи от войны в Украине, но призвал все стороны создать условия для мирных переговоров.

"Китай готов содействовать международному сообществу в формировании крупнейшего общего знаменателя для урегулирования украинского кризиса, а также прилагать собственные усилия для прекращения боевых действий и (установления) прекращения огня и восстановления мира как можно быстрее", – говорится в заявлении МИД КНР.

"Китай всегда играл конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации в Украине по-своему и продолжит оказывать помощь Украине в пределах своих возможностей", – добавили в министерстве.

Согласно сообщению, в ходе визита представителя Китая в Киев также обсуждались двусторонние отношения, и обе стороны согласились работать над сохранением взаимного уважения и сотрудничества.

Оба правительства согласились, что недавний телефонный разговор между главой КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским определил направление развития отношений, говорится в заявлении МИД Китая.

Вчера с представителем КНР встретился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Глава МИД подчеркнул, что Украина не примет никаких предложений, предусматривающих потерю территорий или замораживание конфликта.

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