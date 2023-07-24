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У Литві назвали безглуздою заяву Путіна про "плани" союзників взяти західну частину України

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 23:52
У Литві назвали безглуздою заяву Путіна про
Арвідас Анушаускас (Фото - Facebook Анушаускаса)

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас прокоментував чергову безглузду заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що бригада польських, українських та литовських збройних сил нібито планує захопити західні території України. Як передає DELFI, Анушаускас сказав, що такі заяви виглядають безглуздо і є частиною інформаційної війни.

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"Це повідомлення для внутрішньої аудиторії. Ми знаємо, що в командуванні бригади служать п'ять наших литовських офіцерів, тому що це лише штаб. Така оцінка, що якісь території займатимуть п'ять осіб, здається смішною", – сказав литовський міністр.

Він закликав пам'ятати, що дезінформація є частиною інформаційної війни.

ДОВІДКА. Литовсько-польсько-українська бригада ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького (LITPOLUKRBRIG) – це унікальна військова бригада країн Люблінського трикутника, яка була створена у 2014 році із збройних сил Литви, Польщі та України. Бригада створювалася для підвищення рівня взаємодії та співробітництва між країнами. Литовсько-польсько-українська бригада регулярно брала участь у різних навчаннях, у тому числі Три мечі.

Як передають пропагандистські ЗМІ Росії, 21 липня на оперативній нараді з постійними членами Радбезу РФ Путін заявив про "плани щодо створення польсько-литовсько-українського військового з'єднання", метою якого є "подальша окупація" західних регіонів України.

  • На цьому ж засіданні Путін видав фейкову заяву про те, що західні території Польщі є подарунком радянського тирана Йосипа Сталіна.

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Оксана Житнюк
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