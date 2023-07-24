У Литві назвали безглуздою заяву Путіна про "плани" союзників взяти західну частину України
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас прокоментував чергову безглузду заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що бригада польських, українських та литовських збройних сил нібито планує захопити західні території України. Як передає DELFI, Анушаускас сказав, що такі заяви виглядають безглуздо і є частиною інформаційної війни.
"Це повідомлення для внутрішньої аудиторії. Ми знаємо, що в командуванні бригади служать п'ять наших литовських офіцерів, тому що це лише штаб. Така оцінка, що якісь території займатимуть п'ять осіб, здається смішною", – сказав литовський міністр.
Він закликав пам'ятати, що дезінформація є частиною інформаційної війни.
Як передають пропагандистські ЗМІ Росії, 21 липня на оперативній нараді з постійними членами Радбезу РФ Путін заявив про "плани щодо створення польсько-литовсько-українського військового з'єднання", метою якого є "подальша окупація" західних регіонів України.
- На цьому ж засіданні Путін видав фейкову заяву про те, що західні території Польщі є подарунком радянського тирана Йосипа Сталіна.
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