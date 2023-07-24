В Литве назвали нелепым заявление Путина о "планах" союзников взять западную часть Украины

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прокомментировал очередное несуразное заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что бригада польских, украинских и литовских вооруженных сил якобы планирует захватить западные территории Украины. Как передает Delfi, Анушаускас сказал, что такие заявления выглядят нелепо и являются частью информационной войны.

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"Это сообщение для внутренней аудитории. Мы знаем, что в командовании бригады служат пять наших литовских офицеров, потому что это всего лишь штаб. Такая оценка, что какие-то территории будут занимать пять человек, кажется смешной", – сказал литовский министр.

Он призвал помнить, что дезинформация является частью информационной войны.

СПРАВКА. Литовско-польско-украинская бригада им. Великого гетмана Константина Острожского (LITPOLUKRBRIG) – это уникальная военная бригада стран Люблинского треугольника, которая была создана в 2014 году из вооруженных сил Литвы, Польши и Украины. Бригада создавалась для повышения уровня взаимодействия и сотрудничества между странами. Литовско-польско-украинская бригада регулярно участвовала в разных учениях, в том числе Литовско-польско-украинская бригада им. Великого гетмана Константина Острожского (LITPOLUKRBRIG) – это уникальная военная бригада стран Люблинского треугольника, которая была создана в 2014 году из вооруженных сил Литвы, Польши и Украины. Бригада создавалась для повышения уровня взаимодействия и сотрудничества между странами. Литовско-польско-украинская бригада регулярно участвовала в разных учениях, в том числе Три меча

Как передают пропагандистские СМИ России, 21 июля на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ Путин заявил о "планах по созданию польско-литовско-украинского военного соединения", целью которого является "последующая оккупация" западных регионов Украины.

На этом же заседании Путин выдал фейковое заявление о том, что западные территории Польши являются "подарком" советского тирана Иосифа Сталина.

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