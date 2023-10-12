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Під Миколаєвом "приліт": Повітряні сили пишуть про балістичну ракету

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 12:38
Під Миколаєвом
Миколаїв (ілюстративний скриншот)

12 жовтня близько 12:35 дня у Миколаєві почули потужний вибух. Майже одночасно з цим в області було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння. Про вибух написало Суспільне.

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Пов'язаний із місцевою військовою адміністрацією анонімний Telegram-канал Николаевский Ванек написав, що, попередньо, це була "ракета типу Іскандер по передмістю".

"Вибух за містом. Інформацію уточнюємо", – написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Українська протиракетна оборона лише в Києві та деяких інших місцях може спробувати перехопити балістичну або аеробалістичну ракету (наприклад, ракета модернізованого для ударів по наземних цілях комплексу С-300 фактично такою і є). Це вкрай складно через високі швидкості таких ракет і відносно невелику відстань (від 100 км і більше), з якої ворог ними б'є.

  • У червні 2023 року група Єрмака-Макфола повідомила, що 81% іноземних компонентів російських ракет вироблено у США.
Євген Пилипенко
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