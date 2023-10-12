В Николаеве "прилет": Воздушные силы пишут о баллистической ракете
12 октября около 12:35 дня в Николаеве прогремел взрыв. Почти одновременно с этим в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения российскими оккупантами баллистического вооружения. О взрыве написало Суспільне.
Связанный с местной военной администрацией анонимный Telegram-канал Николаевский Ванёк написал, что, предварительно, это была "ракета типа Искандер по пригороду".
Украинская противоракетная оборона лишь в Киеве и некоторых других местах может попытаться перехватить баллистическую ракету (ракета модернизированного для ударов по наземным целям комплекса С-300, фактически, такой и является). Это крайне сложно из-за высочайших скоростей таких ракет и относительно небольшого расстояния (от 100 км и больше), с которого враг ими бьет.
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