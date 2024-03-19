"В обмін на допомогу". Мера Нью-Йорка звинуватили у сексуальних домаганнях у 1993 році, він відкидає

Ерік Адамс (Фото: EPA/JUSTIN LANE)

Мера американського Нью-Йорка Еріка Адамса звинуватили у сексуальних домаганнях 1993 року — на нього подала цивільний позов колишня співробітниця поліцейського управління Лорна Біч-Матура. Про це повідомляє агентство Reuters.

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За її словами, у 1993 році вона довіряла Адамсу і звернулася до нього по допомогу, тому що тоді він був лідером асоціації захисників поліції Нью-Йорка і виступав за рівність, а також справедливе ставлення до темношкірих співробітників.

Вона стверджує, що під час роботи у транспортному управлінні неодноразово стикалася із сексуальними домаганнями та дискримінацією.

Біч-Матура заявила, що Адамс погодився допомогти їй отримати підвищення і запропонував відвести її додому, щоб обговорити питання, але натомість зупинився у темному місці, де вимагав секс в обмін на свою допомогу.

Жінка розповіла, що вона "відсмикнула руку, яку Адамс насильно поклав на свої оголені геніталії, а потім він почав мастурбувати та еякулював на неї, після чого висадив її на станції метро".

Позивачка підкреслила, що "з помсти за відмову від сексуальних вимог" Адамс домігся її переведення в інший відділ, звідки вона була змушена звільнитися через скорочення.

Сам Адамс через своїх адвокатів категорично спростував звинувачення, він очолює місто з січня 2022 року, обраний від Демократичної партії, до політики 22 роки прослужив у поліції Нью-Йорка.

Закон штату Нью-Йорк дає можливість звертатися до суду із цивільним позовом про сексуальне насильство незалежно від давності його вчинення.

Суд присяжних у Нью-Йорку визнав винним 45-го президента США Дональда Трампа у справі про наклеп проти журналістки Джин Керролл і зобов'язав його виплатити $83,3 млн компенсації. Це пов'язано зі справою про сексуальні домагання.

79-річний актор О Йон Су, відомий за стрічкою "Гра в кальмара", був засуджений до восьми місяців умовного ув'язнення та до 40 годин відвідування просвітницької програми сексуального насильства. О Йон Су заявив, що оскаржуватиме вирок.

Тара Рід, колишня співробітниця офісу на той час сенатора Джо Байдена, яка звинувачувала його в сексуальному насильстві, приїхала до Росії, де виступила з російськими пропагандистами на пресконференції.

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