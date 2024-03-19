"В обмен на помощь". Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуальных домогательствах в 1993 году

Эрик Адамс (Фото: EPA/JUSTIN LANE)

Мэра американского Нью-Йорка Эрика Адамса обвинили в сексуальных домогательствах в 1993 году — на него подала гражданский иск бывшая сотрудница полицейского управления Лорна Бич-Матура. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По ее словам, в 1993 году она доверяла Адамсу и обратилась к нему за помощью, так как тогда он был лидером ассоциации защитников полиции Нью-Йорка и выступал за равенство, а также справедливое отношение к темнокожим сотрудникам.

Она утверждает, что во время работы в транспортном управлении неоднократно сталкивалась с сексуальными домогательствами и дискриминацией.

Бич-Матура заявила, что Адамс согласился помочь ей получить повышение и предложил отвести ее домой, чтобы обсудить вопрос, но вместо этого остановился в темном месте, где требовал секс в обмен на свою помощь.

Женщина рассказал, что она "отдернула руку, которую Адамс насильно положил на свои обнаженные гениталии, а затем он начал мастурбировать и эякулировал на нее, после чего высадил ее на станции метро".

Истец подчеркнула, что "из мести за отказ от сексуальных требований" Адамс добился ее перевода в другой отдел, откуда она была вынуждена уволиться из-за сокращения.

Сам Адамс через своих адвокатов категорически опроверг обвинения, он возглавляет город с января 2022 года, избран от Демократической партии, до политики 22 года прослужил в полиции Нью-Йорка.

Закон штата Нью-Йорк дает возможность обращаться в суд с гражданским иском о сексуальном насилии независимо от давности его совершения.

Суд присяжных в Нью-Йорке признал виновным 45-го президента США Дональда Трампа в деле о клевете против журналистки Джин Кэрролл и обязал его выплатить $83,3 млн компенсации. Это связано с делом о сексуальных домогательствах.

79-летний актер О Йон Су, известный по ленте "Игра в кальмара", был приговорен к восьми месяцам условного заключения и к 40 часам посещения просветительской программы по сексуальному насилию. О Йон Су заявил, что обжалует приговор.

Тара Рид, бывшая сотрудница офиса в то время сенатора Джо Байдена, обвинявшая его в сексуальном насилии, приехала в Россию, где выступила с российскими пропагандистами на пресс-конференции.

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