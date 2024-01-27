Трампа обязали выплатить $83,3 млн — это связано с сексуальными домогательствами

Трамп после решения суда присяжных в Нью-Йорке заявил об "афере и охоте на ведьм"

Дональд Трамп (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Суд присяжных в Нью-Йорке признал виновным 45-го президента США Дональда Трампа в деле о клевете против журналистки Джин Кэрролл и обязал его выплатить $83,3 млн компенсации. Об этом сообщает Reuters.

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В мае 2023 года Трампа признали виновным в деле о сексуальных домогательствах к Кэрролл в 1990-х годах, а затем в лживых свидетельствах, когда он назвал ее "лгуньей". Тогда ему предписали выплатить почти $5 млн.

После вердикта Трамп отрицал насилие и обвинял Кэрролл во лжи, в ответ журналистка подала иск о клевете, в котором утверждала, что он "разрушил ее репутацию". На одном из судебных заседаний она сказала, что получает угрозы от сторонников Трампа.

Присяжные признали заявления Трампа злонамеренными и присудили в пользу Кэрролл, кроме компенсации за ущерб репутации, еще $65 млн штрафа за понесенные ею убытки.

"Это великая победа для каждой женщины, которая встает, когда ее сбивают с ног, и огромное поражение для каждого агрессора, который притесняет женщину", — заявила Кэролл.

Трамп же собирается обжаловать приговор и говорит об "охоте на ведьм и афере".

В 2019 году Кэрролл выдвинула обвинения против Трампа. Журналистка утверждала, что в 1996 году встретилась с ним в универмаге в Нью-Йорке. Якобы он предложил ей примерить белье, которое выбирал для подарка другой женщине, а когда Кэрролл согласилась, он завел ее в примерочную и изнасиловал.

Трамп может стать первым главой Белого дома в истории, которому предъявлено уголовное обвинение, – крупное жюри присяжных Манхеттена обвинило его по более чем 30 пунктам, связанным с бизнес-мошенничеством.

Верховный суд штата Колорадо 19 декабря 2023 года постановил, что Трамп вновь лишен права участвовать в выборах из-за того, что своими действиями, повлекшими штурм Капитолия 6 января 2021 года, он совершил мятеж.

2 декабря 2023 года Федеральный суд в США отказался снимать с Трампа обвинения о вмешательстве в выборы в 2020 году.

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