Трампа зобов'язали виплатити $83,3 млн — це пов'язано із сексуальними домаганнями

Трамп після рішення суду присяжних у Нью-Йорку заявив про "аферу та полювання на відьом"

Дональд Трамп (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Суд присяжних у Нью-Йорку визнав винним 45-го президента США Дональда Трампа у справі про наклеп проти журналістки Джин Керрол і зобов'язав його виплатити $83,3 млн компенсації. Про це повідомляє Reuters.

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У травні 2023 року Трампа визнали винним у справі про сексуальні домагання до Керрол у 1990-х роках, а потім у брехливих свідченнях, коли він назвав її "брехухою". Тоді йому наказали виплатити майже $5 млн.

Після вердикту Трамп заперечував насильство і звинувачував Керрол у брехні, у відповідь журналістка подала позов про наклеп, у якому стверджувала, що він "зруйнував її репутацію". На одному із судових засідань вона сказала, що отримує погрози від прихильників Трампа.

Присяжні визнали заяви Трампа зловмисними і присудили на користь Керролл, крім компенсації за шкоду репутації, ще $65 млн штрафу за збитки, яких вона зазнала.

"Це велика перемога для кожної жінки, яка встає, коли її збивають з ніг, і величезна поразка для кожного агресора, який утискує жінку", – заявила Керолл.

Трамп же збирається оскаржити вирок і говорить про "полювання на відьом та аферу".

У 2019 році Керрол висунула звинувачення проти Трампа. Журналістка стверджувала, що у 1996 році зустрілася з ним в універмазі у Нью-Йорку. Нібито він запропонував їй приміряти білизну, яку вибирав для подарунка іншій жінці, а коли Керрол погодилася, він завів її в примірювальну і згвалтував.

Трамп може стати першим главою Білого дому в історії, якому пред'явлено кримінальне звинувачення, – велике журі присяжних Манхеттена звинуватило його за більш ніж 30 пунктами, пов'язаними з бізнес-шахрайством.

Верховний суд штату Колорадо 19 грудня 2023 року ухвалив, що Трамп знову позбавлений права брати участь у виборах через те, що своїми діями, що спричинили штурм Капітолію 6 січня 2021 року, він вчинив заколот.

2 грудня 2023 року Федеральний суд у США відмовився знімати з Трампа звинувачення про втручання у вибори у 2020 році.

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