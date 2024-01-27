Трампа зобов'язали виплатити $83,3 млн — це пов'язано із сексуальними домаганнями
Суд присяжних у Нью-Йорку визнав винним 45-го президента США Дональда Трампа у справі про наклеп проти журналістки Джин Керрол і зобов'язав його виплатити $83,3 млн компенсації. Про це повідомляє Reuters.
У травні 2023 року Трампа визнали винним у справі про сексуальні домагання до Керрол у 1990-х роках, а потім у брехливих свідченнях, коли він назвав її "брехухою". Тоді йому наказали виплатити майже $5 млн.
Після вердикту Трамп заперечував насильство і звинувачував Керрол у брехні, у відповідь журналістка подала позов про наклеп, у якому стверджувала, що він "зруйнував її репутацію". На одному із судових засідань вона сказала, що отримує погрози від прихильників Трампа.
Присяжні визнали заяви Трампа зловмисними і присудили на користь Керролл, крім компенсації за шкоду репутації, ще $65 млн штрафу за збитки, яких вона зазнала.
"Це велика перемога для кожної жінки, яка встає, коли її збивають з ніг, і величезна поразка для кожного агресора, який утискує жінку", – заявила Керолл.
Трамп же збирається оскаржити вирок і говорить про "полювання на відьом та аферу".
У 2019 році Керрол висунула звинувачення проти Трампа. Журналістка стверджувала, що у 1996 році зустрілася з ним в універмазі у Нью-Йорку. Нібито він запропонував їй приміряти білизну, яку вибирав для подарунка іншій жінці, а коли Керрол погодилася, він завів її в примірювальну і згвалтував.
- Трамп може стати першим главою Білого дому в історії, якому пред'явлено кримінальне звинувачення, – велике журі присяжних Манхеттена звинуватило його за більш ніж 30 пунктами, пов'язаними з бізнес-шахрайством.
- Верховний суд штату Колорадо 19 грудня 2023 року ухвалив, що Трамп знову позбавлений права брати участь у виборах через те, що своїми діями, що спричинили штурм Капітолію 6 січня 2021 року, він вчинив заколот.
- 2 грудня 2023 року Федеральний суд у США відмовився знімати з Трампа звинувачення про втручання у вибори у 2020 році.
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