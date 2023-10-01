У Сочі безпілотник ударив по стоянці гелікоптерів, це була операція ГУР – УП

Удару безпілотника по російському Сочі було завдано у рамках спецоперації Головного управління розвідки Міноборони, ціллю був майданчик гелікоптерів. Про це повідомила Українська правда.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Видання повідомляє із посиланням на свої джерела в ГУР, що українська розвідка завдала вранці 1 жовтня удару дроном по майданчику для гелікоптерів в Адлері в районі Сочі.

Раніше місцеві жителі повідомляли, що БПЛА нібито було збито над міжнародним аеропортом. У Сочі вводилося тимчасове обмеження польотів, рейси були перенаправлені на запасні аеродроми.

Приблизно тоді ж у російському Смоленську невідомий безпілотник атакував місцевий авіазавод, який входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

У ніч на 1 жовтня Росія обстріляла з С-300 Харків та передмістя Дружківки, а також запустила 30 ударних безпілотників Shahed-136/131 із трьох різних напрямків. Прильоти були у Кривому Розі, Умані та в районі Снігурівки.

Читайте також: Баланс та креатив. Як Україна переносить війну на територію Росії

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.