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У Сочі безпілотник ударив по стоянці гелікоптерів, це була операція ГУР – УП

Этот материал также доступен на русском
01.10.2023, 17:37
У Сочі безпілотник ударив по стоянці гелікоптерів, це була операція ГУР – УП - Фото
Фото - скриншот із відео

Удару безпілотника по російському Сочі було завдано у рамках спецоперації Головного управління розвідки Міноборони, ціллю був майданчик гелікоптерів. Про це повідомила Українська правда.

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Видання повідомляє із посиланням на свої джерела в ГУР, що українська розвідка завдала вранці 1 жовтня удару дроном по майданчику для гелікоптерів в Адлері в районі Сочі.

Раніше місцеві жителі повідомляли, що БПЛА нібито було збито над міжнародним аеропортом. У Сочі вводилося тимчасове обмеження польотів, рейси були перенаправлені на запасні аеродроми.

Приблизно тоді ж у російському Смоленську невідомий безпілотник атакував місцевий авіазавод, який входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

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Сергій Бережний
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