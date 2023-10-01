У російському Смоленську безпілотник атакував авіазавод

У російському місті Смоленськ вранці 1 жовтня невідомий безпілотник атакував місцевий авіазавод, що входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння". До такого висновку дійшло російське видання "Агентство", проаналізувавши опубліковані очевидцями відео.

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Відстань від кордону з Україною до цього заводу перевищує 280 км.

Міністерство оборони Росії близько дев'ятої години ранку повідомило, що над Смоленською областю чергові засоби російської протиповітряної оборони збили три безпілотні літальні апарати, а через 40 хвилини – що перехоплено ще два БПЛА. Губернатор Смоленської області написав у Telegram, що обійшлося без потерпілих та руйнувань.

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Але на відео очевидців чути постріли зі стрілецької зброї перед вибухом, тому, ймовірно, російська ППО насправді не збила всі безпілотники у Смоленській області.

Простеживши за відео маршрут руху БПЛА, російські журналісти роблять висновок, що він летів у бік будівлі Смоленського авіазаводу.

На сайті Смоленського авіазаводу йдеться, що його основні напрямки діяльності – серійне виробництво пристроїв, розроблених на підприємствах корпорації "Тактичне ракетне озброєння"; виготовлення за індивідуальними замовленнями літаків Як-18Т, СМ-92Т у різних модифікаціях; технічне обслуговування літаків Як-18Т, виготовлення запчастин до літаків Як-40, Як-42. У жовтні 2022 року влада регіону повідомляла, що Міноборони завантажило завод держзамовленнями до 2025 року, а обсяг його продукції за кілька років зросте вчетверо – з 6 млрд до 24 млрд рублів. Для цього підприємство мало вдвічі збільшити чисельність співробітників.

Також безпілотники вранці в неділю здійснили атаку на Сочі. Місцеві жителі повідомляли, що БПЛА було збито над аеропортом.

У ніч проти 1 жовтня Росія обстріляла з С-300 Харків і передмістя Дружківки, а також запустила 30 ударних безпілотників Shahed-136/131 з трьох різних напрямків. Прильоти були в Кривому Розі, Умані та в районі Снігурівки.

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