В российском Смоленске беспилотник атаковал авиазавод

В российском городе Смоленск утром 1 октября неизвестный беспилотник атаковал местный авиазавод, входящий в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". К такому выводу пришло российское издание "Агентство", проанализировав опубликованное очевидцами видео.

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Расстояние от границы с Украиной до этого завода превышает 280 км.

Министерство обороны России около девяти часов утра сообщило, что над Смоленской областью дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата, а через 40 минут – что перехвачено еще два БпЛА. Губернатор Смоленской области написал в Telegram, что обошлось без пострадавших и разрушений.

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Но на видео очевидцев слышны выстрелы из стрелкового оружия перед взрывом, поэтому, вероятно, российская ПВО на самом деле не сбила все беспилотники в Смоленской области.

Проследив по видео маршрут движения БПЛА, российские журналисты делают вывод, что он летел в сторону здания Смоленского авиазавода.

На сайте Смоленского авиазавода говорится, что его основные направления деятельности – серийное производство изделий, разработанных на предприятиях корпорации "Тактическое ракетное вооружение"; изготовление по индивидуальным заказам самолетов Як-18Т, СМ-92Т в разных модификациях; техническое обслуживание самолетов Як-18Т, изготовление запчастей к самолетам Як-40, Як-42. В октябре 2022 года власти региона сообщали, что Минобороны загрузило завод госзаказами до 2025 года, а объем его продукции за несколько лет вырастет вчетверо – с 6 млрд до 24 млрд рублей. Для этого предприятие должно вдвое увеличить численность сотрудников.

Также беспилотники утром в воскресенье совершили атаку на Сочи. Местные жители сообщали, что БПЛА была сбита над аэропортом.

В ночь на 1 октября Россия обстреляла с С-300 Харьков и пригород Дружковки, а также запустила 30 ударных беспилотников Shahed-136/131 с трех разных направлений. Прилеты были в Кривом Роге, Умани и в районе Снегиревки.

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