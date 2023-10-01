В Сочи беспилотник ударил по стоянке вертолетов, это была операция ГУР – УП

Удар беспилотника по российскому Сочи был нанесен рамках спецоперации Главного управления разведки Минобороны, целью была площадка вертолетов. Об этом сообщила Украинская правда.

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Издание сообщает со ссылкой на свои источники в ГУР, что украинская разведка нанесла утром 1 октября удар дроном по площадке для вертолетов в Адлере в районе Сочи.

Ранее местные жители сообщали, что БПЛА якобы был сбит якобы над международным аэропортом. В Сочи вводилось временное ограничение полетов, рейсы были перенаправлены на запасные аэродромы.

Примерно в то же время в российском Смоленске неизвестный беспилотник атаковал местный авиазавод, входящий в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

В ночь на 1 октября Россия обстреляла с С-300 Харьков и пригород Дружковки, а также запустила 30 ударных беспилотников Shahed-136/131 с трех разных направлений. Прилеты были в Кривом Роге, Умани и в районе Снегиревки.

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