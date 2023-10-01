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В Сочи беспилотник ударил по стоянке вертолетов, это была операция ГУР – УП

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2023, 17:37
В Сочи беспилотник ударил по стоянке вертолетов, это была операция ГУР – УП - Фото
Фото - скриншот из видео

Удар беспилотника по российскому Сочи был нанесен рамках спецоперации Главного управления разведки Минобороны, целью была площадка вертолетов. Об этом сообщила Украинская правда.

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Издание сообщает со ссылкой на свои источники в ГУР, что украинская разведка нанесла утром 1 октября удар дроном по площадке для вертолетов в Адлере в районе Сочи.

Ранее местные жители сообщали, что БПЛА якобы был сбит якобы над международным аэропортом. В Сочи вводилось временное ограничение полетов, рейсы были перенаправлены на запасные аэродромы.

Примерно в то же время в российском Смоленске неизвестный беспилотник атаковал местный авиазавод, входящий в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". 

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Сергей Бережной
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