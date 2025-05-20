В Угорщині заявили про викриття ще двох нібито "українських шпигунів"

Стверджується, що мета "шпигунів" – дискредитація Угорщини на світовій арені та зміна політики у питанні України

Мате Кочіш (Фото: x.com/zoltanspox)

Угорщина заявила про викриття ще двох нібито шпигунів з України. Про це у соцмережі повідомив представник угорського уряду Золтан Ковач, посилаючись на заяву лідера фракції правлячої партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіша.

Так званих шпигунів звуть Роланд Цебер та Іштван Голло. Перший, за словами Ковача, є нібито неофіційним співробітником української розвідки та налагодив зв'язки з опозиційними діячами Угорщини. Другий є фігурантом карного розслідування за шпигунство.

"Цебер організовував зустрічі з політичними та військовими діячами, щоб вплинути на позицію Угорщини щодо українського конфлікту. Його вплив, що зростає, спричинив заборону на поїздки у 2024 році. Голло, чистокровний українець, шукав військову та енергетичну інформацію, пов'язану з військовими потребами України", – заявив він.

За словами Кочіша, подібна діяльність нібито відповідає класичній операції впливу, яка спрямована на дискредитацію Угорщини на міжнародному рівні та тиск на уряд для зміни політики щодо України.

"Закони про прозорість мають перешкоджати проникненню іноземної дезінформації у публічний простір Угорщини", – процитував Ковач слова Кочіша.