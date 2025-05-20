В Венгрии заявили о разоблачении еще двух якобы "украинских шпионов"
Венгрия заявила о разоблачении еще двух якобы шпионов из Украины. Об этом в соцсети сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, ссылаясь на заявление лидера фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиша.
Так называемых шпионов зовут Роланд Цебер и Иштван Холло. Первый, по словам Ковача, является якобы неофициальным сотрудником украинской разведки и наладил связи с оппозиционными деятелями Венгрии. Второй является фигурантом уголовного расследования за шпионаж.
"Цебер организовывал встречи с политическими и военными деятелями, чтобы повлиять на позицию Венгрии по украинскому конфликту. Его растущее влияние привело к запрету на поездки в 2024 году. Холло, чистокровный украинец, искал военную и энергетическую информацию, связанную с военными потребностями Украины", – заявил Ковач.
По словам Кочиша, подобная деятельность якобы соответствует классической операции влияния, которая направлена на то, чтобы дискредитировать Венгрию на международном уровне и давить на правительство для изменения политики в отношении Украины.
"Законы о прозрачности должны препятствовать проникновению иностранной дезинформации в публичное пространство Венгрии", – процитировал Ковач слова Кочиша.
- 9 мая 2025 года СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентов военной разведки Венгрии, которые шпионили в Закарпатской области.
- Глава МИД Венгрии Сийярто отреагировал на это заявление и обвинил Украину в использовании антивенгерской пропаганды.
- Впоследствии Сийярто объявил о высылке двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Украина ответила зеркально и выслала венгерских дипломатов.
- 12 мая Генерал СБУ в комментарии LIGA.net заявил, что "шпионская операция" Венгрии, вероятно, была согласована с Орбаном.