В Україні після війни відмовляться від призову, який був до неї – прем'єр Шмигаль
Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, в якому він існував до війни, а основою оборони держави стане професійна армія. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі за результатами наради.
Зазначається, що буде створено два компоненти резерву.
Усі військовозобов'язані "постійно" проходитимуть обов'язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями, повідомив прем'єр.
За словами Шмигаля, першочерговим завданням є завершення переходу Сил безпеки та оборони на стандарти НАТО: від техніки та зброї до планування й аналізу.
Також він зазначив, що буде створена нова система оборонних закупівель. Вона включатиме "активну взаємодію" з міжнародними партнерами та довгострокове бюджетне планування.
Прем'єр Шмигаль повідомив про це за результатами наради щодо реформи безпеки та оборони "Український щит" з представниками сфери безпеки та оборони України.
- 30 травня 2023 року Верховна Рада знизила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.
- 29 червня Рада розширила перелік громадян, котрі підлягають призову на службу до ЗСУ.
- Читайте роз'яснення ТЦК та СП про те, хто і де має право видавати повістки військовозобов'язаним.
Читайте також: У Раді не планують обмежувати вищу освіту для чоловіків під час війни, хоча Конституція це дозволяє
Коментарі