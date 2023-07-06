В Україні після війни відмовляться від призову, який був до неї – прем'єр Шмигаль

Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, в якому він існував до війни, а основою оборони держави стане професійна армія. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі за результатами наради.

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Зазначається, що буде створено два компоненти резерву.

Усі військовозобов'язані "постійно" проходитимуть обов'язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями, повідомив прем'єр.

За словами Шмигаля, першочерговим завданням є завершення переходу Сил безпеки та оборони на стандарти НАТО: від техніки та зброї до планування й аналізу.

Також він зазначив, що буде створена нова система оборонних закупівель. Вона включатиме "активну взаємодію" з міжнародними партнерами та довгострокове бюджетне планування.

Прем'єр Шмигаль повідомив про це за результатами наради щодо реформи безпеки та оборони "Український щит" з представниками сфери безпеки та оборони України.

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