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В Украине после войны откажутся от призыва, который был до нее – премьер Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 11:47
В Украине после войны откажутся от призыва, который был до нее – премьер Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: Офис президента)

После окончания войны Украина откажется от призыва в том виде, в каком он существовал до войны, а основой обороны государства станет профессиональная армия. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале по результатам совещания.

Отмечается, что будут созданы два компонента резерва.

Все военнообязанные "постоянно" будут проходить обязательные учения по определенным военным специальностям, сообщил премьер.

По словам Шмыгаля, первоочередной задачей является завершение перехода сил безопасности и обороны на стандарты НАТО: от техники и оружия до планирования и анализа.

Также он отметил, что будет создана новая система оборонных закупок. Она будет включать "активное взаимодействие" с международными партнерами и долгосрочное бюджетное планирование.

Премьер Шмигаль сообщил об этом по результатам совещания по реформе безопасности и обороны "Украинский щит" с представителями сферы безопасности и обороны Украины.

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Артём Джерипа
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