В Украине после войны откажутся от призыва, который был до нее – премьер Шмыгаль

После окончания войны Украина откажется от призыва в том виде, в каком он существовал до войны, а основой обороны государства станет профессиональная армия. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале по результатам совещания.

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Отмечается, что будут созданы два компонента резерва.

Все военнообязанные "постоянно" будут проходить обязательные учения по определенным военным специальностям, сообщил премьер.

По словам Шмыгаля, первоочередной задачей является завершение перехода сил безопасности и обороны на стандарты НАТО: от техники и оружия до планирования и анализа.

Также он отметил, что будет создана новая система оборонных закупок. Она будет включать "активное взаимодействие" с международными партнерами и долгосрочное бюджетное планирование.

Премьер Шмигаль сообщил об этом по результатам совещания по реформе безопасности и обороны "Украинский щит" с представителями сферы безопасности и обороны Украины.

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