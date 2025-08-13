В Україні проводять понад 150 одночасних обшуків через переправлення чоловіків за кордон
Правоохоронці проводять по всій Україні понад 150 одночасних обшуків у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків за кордон. Про це повідомляє Нацполіція.
За даними поліції, йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему "Шлях" та виготовлення медичних документів.
Правоохоронці зазначають, що вартість таких "послуг" сягала $25 000.
"Заходи тривають по всіх областях України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій", – повідомили в Нацполіції.
- 29 липня викрито групу, яка пропонувала ухилянтам виїзд за кордон під виглядом далекобійників і туристів. Сам організатор групи виїхав з України й не повернувся.
- 30 липня у Києві, Дніпрі та Закарпатті СБУ затримала пʼятьох організаторів схем ухилення від мобілізації.
