В Україні проводять понад 150 одночасних обшуків через переправлення чоловіків за кордон

За даними поліції, йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон через систему "Шлях"

Обшуки (Фото: Нацполіція)

Правоохоронці проводять по всій Україні понад 150 одночасних обшуків у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків за кордон. Про це повідомляє Нацполіція.

За даними поліції, йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему "Шлях" та виготовлення медичних документів.

Правоохоронці зазначають, що вартість таких "послуг" сягала $25 000.

"Заходи тривають по всіх областях України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій", – повідомили в Нацполіції.

