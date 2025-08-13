В Украине проводят более 150 одновременных обысков из-за переправки мужчин за границу

По данным полиции, речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу через систему "Шлях"

Обыски (Фото: Нацполиция)

Правоохранители проводят по всей Украине более 150 одновременных обысков в рамках спецоперации по перекрытию каналов переправки мужчин за границу. Об этом сообщает Нацполиция.

По данным полиции, речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска, через систему "Шлях" и изготовление медицинских документов.

Правоохранители отмечают, что стоимость таких "услуг" достигала $25 000.

"Мероприятия продолжаются по всем областям Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Детали спецоперации будут обнародованы после завершения всех следственных действий", – сообщили в Нацполиции.

