В Україні запроваджується порайонне оповіщення повітряних тривог

Повітряна тривога (Фото: Depositphotos)

В Україні запровадили новий підхід до оголошення повітряних тривог – порайонне оповіщення. Система діятиме по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози. Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв", – розповіла вона.

Свириденко зазначила, що на першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах. Відтепер Держслужба з надзвичайних ситуацій разом із Повітряними силами та ОВА розширили її по всій країні.

За словами прем'єр-міністерки, новий підхід суттєво скоротив тривалість тривог, що особливо відчутно у прифронтових і центральних регіонах. Найбільший ефект зафіксовано у Дніпропетровській області, де окремі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області тривалість тривог скоротилася на 50 днів, у Харківській – більш ніж на місяць у деяких громадах.

"Це дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах. Крім цього, передавання сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8–15 секунд, що підвищує оперативність реагування", – додала Свириденко.