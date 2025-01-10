У Черкаській області тривогу через "шахеди" тепер оголошуватимуть кожному району окремо

Тривог через ракетну загрозу це не стосується, їх і надалі оголошуватимуть для всієї області

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Черкаській області запускають пілотний проєкт – про загрозу ворожих дронів сповіщатимуть більш локально. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Враховуючи кількість і тривалість повітряних тривог в Черкаській в області та задля безперебійної роботи підприємств, установ і організацій, відсьогодні, з 10 січня, впроваджується пілотний проєкт. Попередньо відпрацьовано всі алгоритми з профільними службами та військовими, наголосив Табурець.

Так, у разі небезпеки через ворожі безпілотники буде диференціація за районами. Тобто сигнал про повітряну тривогу отримуватиме певний район Черкаської області, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів протиповітряної оборони.

У разі ракетної небезпеки – без змін. Тобто в усій області одночасно оголошуватимуть повітряну тривогу.