У Черкаській області тривогу через "шахеди" тепер оголошуватимуть кожному району окремо
У Черкаській області запускають пілотний проєкт – про загрозу ворожих дронів сповіщатимуть більш локально. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Враховуючи кількість і тривалість повітряних тривог в Черкаській в області та задля безперебійної роботи підприємств, установ і організацій, відсьогодні, з 10 січня, впроваджується пілотний проєкт. Попередньо відпрацьовано всі алгоритми з профільними службами та військовими, наголосив Табурець.
Так, у разі небезпеки через ворожі безпілотники буде диференціація за районами. Тобто сигнал про повітряну тривогу отримуватиме певний район Черкаської області, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів протиповітряної оборони.
У разі ракетної небезпеки – без змін. Тобто в усій області одночасно оголошуватимуть повітряну тривогу.
- Росія майже щоночі атакує Україну "шахедами" та дронами-імітаторами, щоб розосередити роботу української ППО.
- В ніч проти 9 січня РФ запустила по Україні 70 "шахедів" і безпілотників-імітаторів.
- В ніч проти 10 січня теж була атака дронів – є наслідки у Києві.