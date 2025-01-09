Росія запустила 70 ударних дронів та імітаторів: є наслідки на землі

Через падіння збитих ударних дронів пошкоджено приватні будинки у трьох областях України

Полювання на шахеди (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

У ніч проти 9 січня Росія вчергове атакувала ударними дронами і безпілотниками-імітаторами – всі об’єкти збито або локаційно втрачено, але є наслідки від падіння уламків. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Так, з вечора 8 січня і вночі противник атакував 70 "шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орла, Курська, Брянська і Приморсько-Ахтарська.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 46 "шахедів" і безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

24 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Через падіння збитих ударних БпЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.

Удень 8 січня Росія атакувала промислову інфраструктуру в Запоріжжі.

Попередньо повідомлялось про удар КАБами, але згодом стало відомо, що це були ФАБ-500 з УМПК (універсальним модулем планування і корекції, що встановлюється для збільшення дальності польоту і точності наведення на ціль).

Станом на ранок 9 січня відомо про 13 загиблих і 113 поранених, 10 з них у важкому стані.

Читайте також: Росія вже запускає більше імітаторів, аніж ударних дронів: деталі нової атаки