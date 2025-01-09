Россия запустила 70 ударных дронов и имитаторов: есть последствия на земле

Охота на шахеды (Фото - Анатолий Штефан, Facebook)

В ночь на 9 января Россия в очередной раз атаковала ударными дронами и беспилотниками-имитаторами – все объекты сбиты или локационно потеряны, но есть последствия от падения обломков. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Так, с вечера 8 января и ночью противник атаковал 70 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений Миллерово, Орла, Курска, Брянска и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 46 "шахедов" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

24 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий).

Из-за падения сбитых ударных БпЛА повреждены частные дома в Харьковской, Сумской и Черкасской областях.

Днем 8 января Россия атаковала промышленную инфраструктуру в Запорожье.

Предварительно сообщалось об ударе КАБами, но впоследствии стало известно, что это были ФАБ-500 с УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции, устанавливаемым для увеличения дальности полета и точности наведения на цель).

По состоянию на утро 9 января известно о 13 погибших и 113 раненых, 10 из них в тяжелом состоянии.

Читайте также: Россия уже запускает больше имитаторов, чем ударных дронов: детали новой атаки