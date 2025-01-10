У Києві уламки російського дрона влучили у багатоповерхівку

Росія влаштувала чергову масовану атаку дронами, зокрема і по столиці

Shahed (Фото: Pacific Press)

У ніч проти 10 січня Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками, через що у Києві пошкоджено багатоповерхівку. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

О 02:34 він написав, що в Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерховий будинок.

Попередньо, минулося без постраждалих. Пошкоджено вікна і шість авто. На місці працюють служби.

О 01:59 Повітряні сили попереджали киян, що БпЛА зафіксовано на південь від столиці.

Росія майже щоночі атакує Україну "шахедами" та дронами-імітаторами, щоб розосередити роботу української ППО.

В ніч проти 9 січня РФ запустила по Україні 70 "шахедів" і безпілотників-імітаторів.

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