В Киеве обломки российского дрона попали в многоэтажку
В ночь на 10 января Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, из-за чего в Киеве повреждена многоэтажка. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
В 02:34 он написал, что в Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажный дом.
Предварительно, обошлось без пострадавших. Повреждены окна и шесть автомобилей. На месте работают службы.
В 01:59 Воздушные силы предупреждали киевлян, что БпЛА зафиксирована южнее столицы.
- Россия почти каждую ночь атакует Украину "шахедами" и дронами-имитаторами, чтобы рассредоточить работу украинской ПВО.
- В ночь на 9 января РФ запустила по Украине 70 "шахедов" и беспилотников-имитаторов.
Читайте также: Зеленский в Италии говорил с Мелони о защите от ударов России: Таких как по Запорожью