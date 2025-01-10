В Киеве обломки российского дрона попали в многоэтажку

Россия устроила очередную массированную атаку дронами, в том числе и по столице

Shahed (Фото: Pacific Press)

В ночь на 10 января Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, из-за чего в Киеве повреждена многоэтажка. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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В 02:34 он написал, что в Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажный дом.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Повреждены окна и шесть автомобилей. На месте работают службы.

В 01:59 Воздушные силы предупреждали киевлян, что БпЛА зафиксирована южнее столицы.

Россия почти каждую ночь атакует Украину "шахедами" и дронами-имитаторами, чтобы рассредоточить работу украинской ПВО.

В ночь на 9 января РФ запустила по Украине 70 "шахедов" и беспилотников-имитаторов.

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